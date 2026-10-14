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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da "Delta Yaşam Kampı" engelli bireyler ve aileleri için kapılarını açtı

        Samsun'da "Delta Yaşam Kampı" engelli bireyler ve aileleri için kapılarını açtı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan "Delta Yaşam Kampı" engelli bireyler ve ailelerine ücretsiz tatil imkânı sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelsiz Samsun" hedefi ile çıktığımız yolda; şehrimizde engeller değil, imkânlar çoğalıyor. Delta Yaşam Kampı ile de özel gereksinimli bireylerimize ve ailelerine nefes olmaya çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 17:17 Güncelleme:
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        Samsun'da engelli bireyler için yaşam kampı
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        "Engelsiz Samsun" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayatın her alanına eşit ve aktif şekilde katılabilmesi için çalışmalar yürütüyor. Eğitimden sosyal yaşama, ulaşım ve erişilebilirlikten kültür ve spor faaliyetlerine kadar farklı alanlarda hayata geçirilen hizmetlerle engelli bireylerin hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi kente kazandırdığı Delta Yaşam Kampı ile tatil imkânı sunuyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Özel bireylere ve ailelerine nefes" anlayışıyla Bafra İlçesi Doğanca bölgesinde hayata geçirilen Delta Yaşam Kampı, özel misafirlerin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı.

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        Doğayla iç içe konumu, modern mimarisi ile dikkat çeken tesiste engelli bireyler ve aileleri günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak otel konforunda unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Delta Yaşam Kampı, engelli bireyler ve ailelerini ücretsiz olarak ağırlıyor. 2 gece 3 gün konaklama yapan misafirler, kamp süresince turizm gezileri, eğitim ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir tatil geçiriyor.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelsiz Samsun hedefi ile çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel gereksinimli bireylerimize ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek, onların hayatını kolaylaştırmak üzere birçok hizmeti ve projeyi hayata geçiriyoruz. Geldiğimiz noktada artık şehrimizde engeller değil imkanlar çoğalıyor. O imkanlardan biri de işte hizmete açtığımız Delta Yaşam Kampı. Orada misafirlerimizi ağırlıyor, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine nefes olsun diye hizmete açtığımız bu projemiz şehrimize hayırlı olsun. Onların yüzündeki her tebessüm bizim çalışmalarımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız oluyor" dedi.

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