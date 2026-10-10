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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

        Siirt'te 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

        Siirt'in Baykan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Siirt'te 51 kilo esrar ele geçirildi
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        Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Baykan ilçesinde operasyon düzenledi.

        Uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen araca dur ihtarında bulunuldu. İhtara uymayarak kaçan araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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