Sivas'a katı atık depolama alanı

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliği (SİVÇEKAB) tarafından hayata geçirilen Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Projesi'nin temeli atıldı. Depolama alanının temel atma törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, il protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Başkan Dr. Adem Uzun, katı atık yönetiminin zor ve komplike bir süreç olduğunun altını çizerek bu sürecin sadece depolama ve bertaraf değil; geri dönüşüm, kompostlama ve çevre koruma çalışmalarını da kapsadığını ifade etti.

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Sivas Belediyesi ve çevre belediyelerin kurduğu SİVÇEKAB ile hizmet alanını genişlettiklerini belirten Uzun, Sivas merkez dahil İl Özel İdaresi, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Hafik, Zara, İmranlı ve Doğanşar belediyelerinin ortaklığıyla örnek bir iş birliği sergilendiğini ifade etti.

Adem Uzun, "Bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi çöpün doğru yönetimi, suyun doğru yönetimi, altyapı ve üstyapı çalışmalarının doğru yapılmasıdır. Bu hizmetlerin başarılı ve kararlı bir şekilde sürdürülmesidir. Biz de belki 20 yıla yakın bir süre şehrimizin çöp meselesini bu tesisle birlikte ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

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25 Ağustos 2026 tarihinde ihalesi yapılan 88 bin metrekarelik dev tesisin toplam 636 milyon liraya mal olacağını aktaran Başkan Uzun, "En büyük pay olan yüzde 65'lik kısmı Belediyemiz tarafından ödenecek. Geriye kalan yüzde 35'lik kısmı İl Özel İdaremiz ve diğer üye belediyelerimiz tarafından ödenecek. Malzemelerin taşınması da çok önemli bir süreç. Burada da özellikle Murat Kurum Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi semi-treyler hibesi aldık, yakın tarihte Sayın Bakanımız yapmış olduğum görüşmelerde bir çekici, bir semi-treyler hibesi daha aldık. İnşallah Zara'ya bir tane transfer istasyonu kurduk. Doğanşar, İmranlı, Zara ve çevre köyler Zara'daki transfer istasyonuna getiriyorlar. Tırlarla birlikte biz alıp buraya getiriyoruz. Yıldızeli'ne transfer istasyonu kurduk ve hemen oraya semi-treyler ve çekici verdik. Oradan da depolanıyor buraya getiriliyor. Şarkışla'da zaten vardı, onların kendisi getiriyor. Şehir merkezinde de Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz toplayıp bu alana getiriyoruz" diye konuştu.

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Vali Yılmaz Şimşek de "Sivas'ımızın her alanda gelişmesi için gayret gösterirken çevremizi ve doğal özelliklerimizi korumayı, vatandaşlarımıza daha sağlıklı yaşam alanları sunmayı da son derece önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki temiz bir çevre sağlıklı bir toplumun ve güçlü bir geleceğin en önemli şartlarından birisidir. Bugün temelini attığımız Katı Atık Düzenli Depolama Alanı da bu anlayışımızın önemli bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Bu projemizin içerisinde düzenli depolama alanının yanı sıra mekanik ayrıştırma ünitesi de olacaktır. İnşallah bu yatırımlarla birlikte atıkların daha kontrollü ve çevreye duyarlı yöntemlerle yönetilmesine, geri kazanılabilir malzemelerin ayrıştırılması ve çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önemli altyapı da oluşturulmuş olacaktır" dedi.

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AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, katı atık sisteminin yönetilemediği zaman hem toprağa hem de yer altı sularına zarar verildiğini söyleyerek "Günümüzün yüksek teknolojisinin gelişmesi, yaşam şartlarının ve kurallarının değişmesiyle beraber artık klasik düzende bir evsel atık veya çevre atığı oluşmuyor. Özellikle Batılı ülkelerde ortaya çıkan yangınların klasik düzen içerisinde söndürülemediği, çok özel kimyasal ürünlere ihtiyaç duyulduğunu da görüyoruz. Sivas'ta da eski vahşi depolama alanlarından daha düzenli depolama alanlarına geçiş yapılması gerekiyor. Birincisi dolmuş, şimdi ikinci etabını yapıyoruz. Yaklaşık 20 yıllık Sivas'ın ve çevre ilçelerin düzenli depolama alanı olarak burası kullanılacak. Bu şekilde düzenli katı atık depolama alanlarıyla beraber aslında gelecek nesillerimizin toprağını da su kaynaklarını da güvence altına alıyoruz. Emeği geçen başta Belediye Başkanımıza, Valimize, Katı Atık Birliği'nde üye olan Belediyelerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de yine ihtiyaç duyulacak alanlarda her zaman onların yanında olduğumuz ifade etmek isterim. Her zaman yanlarındayız, elimizdeki tüm imkânlarla desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim bu yatırımı hayırlı bereketli eylesin, daim eylesin" ifadelerini kullandı.