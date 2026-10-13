Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 31,5 milyonluk çek dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheliye işlem

        31,5 milyonluk çek dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheliye işlem

        Ankara merkezli çek dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Mali incelemelerde yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri ve 12,6 milyon liralık aklamaya konu mal varlığı tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        31,5 milyonluk çek operasyonu

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mali incelemeler sonucunda 11 yeni şüpheli tespit edilirken, 9 şüpheli hakkında Ankara merkezli farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturmanın ikinci dalgası başlatıldı.

        REKLAM

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan mali incelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi.

        Ayrıca bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinildiği, bu yolla suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulunulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

        İncelemeler neticesinde yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ve 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi. Soruşturma kapsamında 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 11 yeni şüpheli tespit edilirken, 9 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlemlere başlandı.

        REKLAM

        Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #operasyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        Ata Demirer'den uyarı
        Ata Demirer'den uyarı
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        BYD'den Türkiye açıklaması
        BYD'den Türkiye açıklaması