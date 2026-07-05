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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu: 46 gözaltı

        Ankara'da NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu: 46 gözaltı

        Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yürütülen "Operasyon Turkuaz" kapsamında silahlı paylaşımlar yaptığı ve suç kayıtları bulunduğu belirlenen 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, kent genelinde güvenlik ve denetimlerin artırıldığı çalışmalar çerçevesinde sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 08:39 Güncelleme:
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        "Turkuaz" operasyonunda 46 gözaltı
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        Ankara’da NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen 'Turkuaz' operasyonları kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

        OPERASYONLAR SÜRÜYOR

        DHA'daki habere göre; Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülen 'Operasyon Turkuaz' çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde denetimlerini artıran ekipler, silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 46 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        HUZUR VE GÜVEN ORTAMI

        'Operasyon Turkuaz' kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamalarının da aralıksız sürdüğü belirtildi. 'Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru' sloganıyla yürütülen uygulamalar kapsamında NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberlerinin genişletildiği, belirlenen noktalarda ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

        Yetkililer, NATO Zirvesi öncesinde Ankara genelinde adli ve idari tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını, huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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