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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 119 gözaltı kararı

        Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 119 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri ve bu nitelikte yayın yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 63'ü gözaltına alındı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonu: 119 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 119 şüpheliden 63'ü yakalandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silah, sentetik ilaçlar ve 38 bin TL ile 250 avro ele geçirildi.

        ANKA'daki habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren yayınlar yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildiğini açıkladı.

        Başsavcılığın açıklamasına göre, operasyon kapsamında 63 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan şüphelilerden 26'sının farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenirken, firari durumdaki 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

        Operasyonda gerçekleştirilen aramalarda 88,20 gram metamfetamin, 57,90 gram bonzai, 12,10 gram esrar, 209 adet sentetik ecza türü ilaç, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ile 250 avro, bir hassas terazi, iki esrar öğütücü aparat, "payp" olarak tabir edilen üç uyuşturucu kullanma aparatı, bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 28 tabanca fişeği, bir kuru sıkı tabanca ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

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