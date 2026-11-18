İçişleri Bakanlığı duyurdu! Araması bulunan 746 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 81 ilde 'Aranan şahıslara' yönelik düzenlenen operasyonlarda 746 kişinin yakalandığı duyuruldu
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 746 kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı yaptığı paylaşımda, 81 ilde “Aranan Şahıslara” yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda araması bulunan 746 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan detaylı analizler sonucunda, 81 il genelinde arama kaydı olan şahıslara yönelik eş zamanlı yol, ev ve iş yerleri aramaları ile kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda; 474’ü asayiş suçlarından, 73’ü narkotik suçlardan, 155’i siber suçlardan, 37’si KOM suçlarından, 2’si TEM suçlarından ve 5’i göçmen kaçakçılığından olmak üzere toplam 746 kişi yakalandı.
Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve ailelerimizin huzuru için asayiş suçlarından göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar her alanda suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.