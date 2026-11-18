Bir maçta 7 kurtarış yapan kaleci gerçekten "kurtarıcı" mıdır, yoksa o takımın savunma kurgusunda ya da genel yapısında derin sorunlar olduğunun bir işareti mi? Bu videoda Cem Dizdar; Berke Özer'in milli takım süreci, Avrupa'daki transfer politikaları ve kulüp dinamikleri üzerinden Türk futbolundaki... Daha Fazla Göster

Bir maçta 7 kurtarış yapan kaleci gerçekten "kurtarıcı" mıdır, yoksa o takımın savunma kurgusunda ya da genel yapısında derin sorunlar olduğunun bir işareti mi? Bu videoda Cem Dizdar; Berke Özer'in milli takım süreci, Avrupa'daki transfer politikaları ve kulüp dinamikleri üzerinden Türk futbolundaki ezberleri ve medya bakış açısını masaya yatırıyor. Kalecilerin istatistikleri ardındaki saklı gerçekleri ve futbol kamuoyunun olayları ele alış biçimini bu keskin analizle izleyin. Daha Az Göster