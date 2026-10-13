Arnavutköy’de 5 katlı binada yangın!

Arnavutköy'de 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak’ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi