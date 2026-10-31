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        Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 39 şüpheli tutuklandı

        Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        Bakırköy Belediyesi'nde 39 tutuklama

        Bakırköy Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 40 şüpheliden 39'u tutuklanırken 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelenirken iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme çalışmaları yapıldı.

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        63 GÖZALTI

        Soruşturmada, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin ve bazı şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 63 şüpheli gözaltına alındı.

        63 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 63 şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

        39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişi ise savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Mustafa Fazlıoğlu, Erkan Gül, Abdülkadir Akay, Ahmet Keküllüoğlu, Yunus Alışkan, İbrahim Yavuz, Mustafa Fatih Özkan, Duygu Muş, Nusret Sapa, Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Nurcan Alan, Derya Güler, Ali Kemal Şahinsoy, Ahmet Adnan Özyirmidokuz, Ali Mürteza Alır, Alper Demirtaş, Birkan Dıragat, Cemal Arıkan, Eyyüp Alır, Fırat Duran, Gökhan Konur, Gürkan Dıragat, Hasan Mercan, Hüseyin Kıran, Mehmet Muhlis Öner, Mehmet Sırrı Özdemir, Osman Akın, Ömer Tuncer, Tolgahan Acar, Veli Çakırca ve Yılmaz Tuna olduğu öğrenildi. Özge Mutlu, Emin Kılıç, Abdülaziz Öksüz, Ebubekir Öksüz, Özkan Taşlıcalı, Mert Ece, Hakan Kurtgişi, Gökhan Kaya, Yasemin Kaya, Bünyamin Seven, Feyza Kıran, Gencay Seçilir, Mustafa Özdemir, Metin Soğuksu, Muharrem Atmaca, Altan Bulan, Gözde Altıntop ve Ayhan Kıvılcım ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılan kişilerin Sinan Derman, Suzan Kurt, Hamza Sayan, İbrahim Halil Mercan, Muhammed Beran Pekyen ve Ümit Güngör olduğu öğrenildi.

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