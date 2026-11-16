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        Haberler Gündem Bakırköy Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı

        Bakırköy Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı

        Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 9 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        Giriş: 16 Kasım 2026 - 18:38 Güncelleme:
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        Bakırköy Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı

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