Bakırköy Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 9 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Giriş: 16 Kasım 2026 - 18:38 Güncelleme:
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