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        Burhan Özfatura yoğun bakıma kaldırıldı

        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yoğun bakıma kaldırıldı. Özfatura'nın ani kalp durması geçirdiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Burhan Özfatura yoğun bakımda
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        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura (83), ani kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

        Burhan Özfatura, evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura'nın, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

        Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sayın Burhan Özfatura, dün gece sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura’nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte; tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

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        ANAP VE DYP'DEN ADAY OLUP, SEÇİLDİ

        Burhan Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi (ANAP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Özfatura, 1989 yılında CHP'li Yüksel Çakmur karşısında ise seçimleri kaybetti. 1994-1999 yılları arasında da bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek görev yaptı. an Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alınmıştı.

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        #Burhan Özfatura
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