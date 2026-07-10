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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da izinsiz kazı yapmak için girdikleri mağarada mahsur kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı

        Çorum'da izinsiz kazı yapmak için girdikleri mağarada mahsur kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı

        Çorum'da izinsiz kazı yapmak için girdikleri mağarada mahsur kalan İbrahim Arınmış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ancak cenazenin bulunduğu bölümde patlamaya hazır bomba düzeneği tespit edilince ekipler güvenlik gerekçesiyle mağaradan tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 17:51 Güncelleme:
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        Mağarada sıkışan adam hayatını kaybetti

        Çorum'da izinsiz kazı yapmak amacıyla arkadaşlarıyla girdiği mağarada mahsur kalan kişinin cenazesine ulaşıldı.

        AA'daki habere göre; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında metan gazının tahliyesi amacıyla mağaraya havalandırma sistemi kuruldu.

        Gaz ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerin ardından AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması için mağaraya girdi.

        Türkiye Mağaracılık Federasyonuna bağlı ekipler ile İskilip ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağındaki tahlisiye ekibi de arama kurtarma çalışmasına destek verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak gece boyunca nöbet tuttu.

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        Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri, mağaranın yaklaşık 60 metre derinliğinde İbrahim Arınmış’ın cenazesine ulaştı.

        Cenaze çevresinde yapılan incelemede mağara duvarlarının patlamaya hazır bomba düzeneğiyle kaplı olduğunu tespit eden ekipler, cenazeyi çıkarmadan mağaradan tahliye edildi.

        Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan AFAD, Türkiye Mağaracılık Federasyonu ve maden tahlisiye ekipleri, bölgeden ayrıldı.

        Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan ekiplerin dün yaptığı çalışmada da mağaradan çıkarılan sırt çantasında çok miktarda el yapımı patlayıcı bulunmuştu.

        Ne olmuştu?

        Çorum'un Pancarlık ile Kavacık köyleri arasında kayalık alandaki mağarada dün İbrahim Arınmış’ın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

        İzinsiz kazı yapmak için giren 5 kişiden 4'ünün mağaradan çıktığı, birinin ise içeride mahsur kaldığı belirtilmişti.

        Halat yardımıyla girdikleri mağarada zehirli gaz olduğunu tespit eden ekipler, yaklaşık 60 metre ilerledikleri mağarada Arınmış’a ulaşamamıştı.

        Mağarada şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantası gibi eşyalar bulan ekipler, bir insanın sürünerek sığabileceği derinlikte yoğun metan gazı tespit edilmesi üzerine mağaradan çıkarak çalışmalara ara vermişti.

        Öte yandan jandarma ekiplerince izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverilmişti.

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