Diyarbakır'da dengesini kaybedip kuyuya düşen adam hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusundan su çektiği sırada dengesini kaybederek kuyuya düşen 55 yaşındaki Cuma Aslan hayatını kaybetti
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 16:27 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre; Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iddiaya göre Cuma Aslan (55) kuyudan su çekerken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Aslan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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