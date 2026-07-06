Hayatın İçinden - 4 Temmuz 2026 (İstanbul'da Tarih Boyu Neler Değişti?)

Habertürk TV'de yayınlanan "Hayatın İçinden" programının bu bölümünde, rehber ve yazar Göksel Göksoy eşliğinde İstanbul'un Roma ve Bizans dönemlerine uzanan tarihi rotasını keşfe çıkıyoruz. Forum Tauri'den (Boğa Meydanı) Makros Embolos'a, Çemberlitaş'ın efsanelerinden Şerefiye Sarnıcı'nın yeraltında... Daha Fazla Göster Habertürk TV'de yayınlanan "Hayatın İçinden" programının bu bölümünde, rehber ve yazar Göksel Göksoy eşliğinde İstanbul'un Roma ve Bizans dönemlerine uzanan tarihi rotasını keşfe çıkıyoruz. Forum Tauri'den (Boğa Meydanı) Makros Embolos'a, Çemberlitaş'ın efsanelerinden Şerefiye Sarnıcı'nın yeraltındaki mühendislik harikasına ve Roma Hipodromu'nun görkemli anıtlarına kadar, şehrin kalbinde yatan 1700 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor. Daha Az Göster