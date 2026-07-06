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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da dengesini kaybedip kuyuya düşen adam hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da dengesini kaybedip kuyuya düşen adam hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusundan su çektiği sırada dengesini kaybederek kuyuya düşen 55 yaşındaki Cuma Aslan hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 16:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dengesini kaybedip kuyuya düştü, öldü
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre; Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iddiaya göre Cuma Aslan (55) kuyudan su çekerken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Aslan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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