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        Haberler Gündem Güncel Kolilerin üzerinde oturdu, canını hiçe saydı... O anlar kameralarda

        Kolilerin üzerinde oturdu, canını hiçe saydı... O anlar kameralarda

        Diyarbakır'da bir kişinin kamyonet kasasındaki karton kolilerin üzerinde oturarak yolculuk ettiği anlar, başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Kolilerin üzerinde tehlikeli yolculuk

        Diyarbakır'da kamyonetteki kolilerin üzerinde oturarak yolculuk eden bir kişinin canını hiçe saydığı anlar cep kameralara yansıdı.

        İHA'daki habere göre; Diyarbakır'da Urfa Bulvarı'nda bir kişi, kamyonet kasasında karton kolileri üzerinde oturarak yolculuk etti. Vatandaşın yoğun trafikte hiçbir önlem almadan canını hiçe saydığı anlar başka bir araçtan görüntülendi.

        Görüntüde, kamyonette çok sayıda koli yüklendiği ve bir kişinin de üzerinde oturup ilerlediği yer aldı. Kamyon bir süre sonra gözden kayboldu.

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        #Diyarbakır
        #koli
        #yolculuk
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