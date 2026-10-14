Diyarbakır'da kamyonetteki kolilerin üzerinde oturarak yolculuk eden bir kişinin canını hiçe saydığı anlar cep kameralara yansıdı.

İHA'daki habere göre; Diyarbakır'da Urfa Bulvarı'nda bir kişi, kamyonet kasasında karton kolileri üzerinde oturarak yolculuk etti. Vatandaşın yoğun trafikte hiçbir önlem almadan canını hiçe saydığı anlar başka bir araçtan görüntülendi.

Görüntüde, kamyonette çok sayıda koli yüklendiği ve bir kişinin de üzerinde oturup ilerlediği yer aldı. Kamyon bir süre sonra gözden kayboldu.