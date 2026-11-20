NE OLMUŞTU?

24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın, 8. kattaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayşe Tokyaz

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü gerekçesiyle de "kasten öldürme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı. Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" ve "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cemil Koç ile Ejegül Ovezova

Fotoğraf: DHA

Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti. İddianamede, Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.