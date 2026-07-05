Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erzincan’da devrilen minibüste 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı

        Erzincan’da devrilen minibüste 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı

        Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ile birlikte 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 08:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Minibüs devrildi: 16 yaralı

        Erzincan’da minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı.

        AA'daki habere göre; R.G’nin kullandığı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ile minibüsteki 6’sı çocuk 15 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yapay zekayla vurguna operasyon!

        Adalet Bakanı Gürlek, "İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksı...
        #Erzincan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        Evlendiler
        Evlendiler