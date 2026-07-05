Erzincan’da devrilen minibüste 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı
Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ile birlikte 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 08:56 Güncelleme:
Erzincan’da minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı.
AA'daki habere göre; R.G’nin kullandığı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ile minibüsteki 6’sı çocuk 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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