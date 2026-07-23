Erzurum'da bir binanın 7'nci katından düşen halı, mağaza çalışanının başına isabet etti. O anlar, park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

DHA'daki habere göre olay; Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir binanın 7'nci katından düşen halı, cadde üzerindeki bir mağazada çalışan kişinin başına isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başına isabet eden halı nedeniyle hafif yaralanan mağaza çalışanı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Halının mağaza çalışanının başına düştüğü anlar, park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.