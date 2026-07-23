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        Haberler Gündem Güzergah Erzurum'da 7'nci kattan düşen halı, yolda duran mağaza çalışanının başına isabet etti

        Erzurum'da 7'nci kattan düşen halı, yolda duran mağaza çalışanının başına isabet etti

        Erzurum'da bir binanın 7'nci katından düşen halı, cadde üzerindeki mağazada çalışan kişinin başına isabet etti. Hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, olay anı araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        7'nci kattaki halı, başına düştü

        Erzurum'da bir binanın 7'nci katından düşen halı, mağaza çalışanının başına isabet etti. O anlar, park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre olay; Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir binanın 7'nci katından düşen halı, cadde üzerindeki bir mağazada çalışan kişinin başına isabet etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başına isabet eden halı nedeniyle hafif yaralanan mağaza çalışanı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Halının mağaza çalışanının başına düştüğü anlar, park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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