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        Haberler Gündem Fon soruşturmasında 7 tutuklama

        Fon soruşturmasında 7 tutuklama

        Fon soruşturmasında gözaltındaki 7 şüpheli tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol talebi ile hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 7 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

        Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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