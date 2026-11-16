Fon soruşturmasında 7 tutuklama
Fon soruşturmasında gözaltındaki 7 şüpheli tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol talebi ile hakimliğe sevk edildi
Giriş: 16 Kasım 2026 - 22:53 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ