Fon soruşturmasında 7 tutuklama

İstanbul'da suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi; kaçarken otoparkta yakalandı

(DHA) – İstanbul Anadolu Yakası'nda iş yerleri ve araçları kurşunlamanın da olduğu 15 ayrı eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Örgütün elebaşı A.K.'nin Kocaeli Gebze'de yakalanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, balkonda sigara içe... Daha Fazla Göster (DHA) – İstanbul Anadolu Yakası'nda iş yerleri ve araçları kurşunlamanın da olduğu 15 ayrı eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Örgütün elebaşı A.K.'nin Kocaeli Gebze'de yakalanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, balkonda sigara içen kişilerden şüphelenerek sitenin çevresini sardı. Örgüt elebaşı ve beraberindeki üyelerinin otoparka inerek araçlarla kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Daha Az Göster