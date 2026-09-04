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        Haberler Gündem Teyit Murat Yetkin'e scooter çarptı! Ayak kemikleri kırıldı

        Murat Yetkin'e scooter çarptı! Ayak kemikleri kırıldı

        Gazeteci Murat Yetkin'e Ankara'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken, 13 yaşındaki bir çocuk scooterıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yetkin'in ayak kemiklerinde kırık tespit edildi. Yetkin, çocuk ve aile hakkında suç duyurusunda bulunurken, "Bu 'scooter' terörüne dur denilmeli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        Murat Yetkin'e scooter çarptı! Ayak kemikleri kırıldı

        Gazeteci Murat Yetkin'e yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken, 13 yaşındaki scooterlı bir çocuk çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yetkin'in ayak kemikleri kırıldı.

        Olay 2 Eylül'de Ankara'daki Panora AVM çıkışında meydana geldi.

        Murat Yetkin, Panora AVM çıkışında yaya geçidinde araçların yol verdiği sırada, aradan çıkan 13 yaşında bir çocuğun kullandığı scooterlının kendisine çarptığını söyledi.

        Çarpanın etkisiyle yola savrulan Murat Yetkin'in ayak kemiklerinde kırık tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Yetkin tedavi altına alındı.

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        SUÇ DUYURUSU

        Yaşadıklarını sosyal medyadan aktaran Murat Yetkin, "Yıldızevler polis merkezinde, çocuk ve ebeveynlerine suç duyurumda anlattım. Kamera kayıtlarının bulunmasını talep ettim. Trafikte kural ve denetim tanımayan bu "scooter" terörüne dur denilmeli" dedi.

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        #Murat Yetkin
        #ankara
        #scooter
        #Kaza
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