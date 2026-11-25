Bursa'da yangın, Gemlik ilçesine bağlı Şahinyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İHA'daki habere göre yangına müdahale eden ekipler, evde yaptıkları incelemede 80 yaşındaki Halil Çiçek’in cansız bedeniyle karşılaştı.

ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Çiçek’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.