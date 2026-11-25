80 yaşında alevlerin arasında kaldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Halil Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 09:56 Güncelleme:
Bursa'da yangın, Gemlik ilçesine bağlı Şahinyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İHA'daki habere göre yangına müdahale eden ekipler, evde yaptıkları incelemede 80 yaşındaki Halil Çiçek’in cansız bedeniyle karşılaştı.
ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Çiçek’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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