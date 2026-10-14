Lastik fabrikasında feci ölüm
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki çalıştığı lastik fabrikasında başı makineye sıkışan 33 yaşındaki Erkan Kundo yaşamını yitirdi. Kazanın ardından fabrikada üretime ara verildi
Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:10 Güncelleme:
Sakarya'da olay, saat 05.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Erkan Kundo (33), mekanik bir arızaya müdahale ettiği sırada başını makineye sıkıştırdı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kundo, olay yerinde hayatını kaybetti.
FABRİKADA ÜRETİME ARA VERİLDİ
Kundo’nun cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Kazanın ardından fabrikada üretime ara verildi.
İŞÇİLERE ACI MESAJ
Gece vardiyasında çalışan işçilere saat 07.00 sıralarında çıkış verilirken, 08.00-16.00 vardiyasında görev yapacak işçilere de mesaj gönderildi.
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İşçilere servislerin gelmeyeceği ve sabah vardiyasının yapılmayacağı bildirildi.
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