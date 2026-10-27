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        Haberler Gündem 3. Sayfa Belediye otobüsünde biber gazlı saldırı

        Belediye otobüsünde biber gazlı saldırı

        İstanbul Kadıköy'de, belediye otobüsünde bir kişinin, bir kadın ile yaşadığı tartışmanın ardından biber gazı sıkarak kaçması cep telefonu kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Belediye otobüsünde biber gazlı saldırı

        İstanbul Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü.

        YOLCULARA BİBER GAZI SIKTI

        AA'da yer alan habere göre duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi. Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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