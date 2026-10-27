İstanbul Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü.

YOLCULARA BİBER GAZI SIKTI

AA'da yer alan habere göre duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi. Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.