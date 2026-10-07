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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ceviz uğruna hayatından oldu

        Ceviz uğruna hayatından oldu

        Burdur'da, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan asfalt zemine düşen 78 yaşındaki Ramazan Kalyon olay yerinde hayatını kaybetti. Kalyon'un cansız bedeni, Burdur Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Ceviz uğruna hayatından oldu

        Burdur'da acı olay Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında yaşandı. Ramazan Kalyon (78), ceviz toplamak için ağaca çıktı.

        8 METREDEN ASFALT ZEMİNE DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 8 metre yükseklikte dengesini kaybeden Ramazan Kalyon, asfalt zemine düştü.

        Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ramazan Kalyon, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ramazan Kalyon'un cansız bedeni, Burdur Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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