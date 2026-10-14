Antalya'da olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya’da bir diş polikliniğinde çalışan Gamze Tüzin (40), evinde rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

EKİPLER HAREKETSİZ OLARAK BULDU

DHA'da yer alan habere ve ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kilitli olan kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Tüzin’e hareketsiz buldu.

KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tüzin, kurtarılamadı. Kalp rahatsızlığı bulunan Gamze Tüzin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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20 KEDİSİ KORUMAYA ALINDI

Evinde 20 kediyle birlikte yaşadığı öğrenilen Tüzin’in ölümü, yakınları ve komşularını üzdü. Evde bulunan kediler, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Birimi ekiplerince koruma altına alındı. Kediler, bakım ve gözetimlerinin sağlanması amacıyla belediyeye ait hayvan bakım evine götürüldü.