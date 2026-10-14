Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi

        Gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi

        Kahramanmaraş'ta, okul yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısından etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedbiren 2 okul tahliye edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi

        Kahramanmaraş'ta, edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanındaki inşaatta meydana geldi.

        YOĞUN GAZ SIZINTISI YAŞANDI

        İHA'daki habere göre iki okulun yanında bulunan bir inşaatta yapılan çalışma sırasında gaz sızıntısı yaşandı. Yoğun gaz kokusundan etkilenen öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı.

        ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        İKİ OKUL TAHLİYE EDİLDİ

        Tedbir amaçlı iki okuldaki öğrenciler de tahliye edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayı öğrenen aileler okula gelerek çocuklarını almaya başladı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!