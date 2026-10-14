Kahramanmaraş'ta, edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanındaki inşaatta meydana geldi.

YOĞUN GAZ SIZINTISI YAŞANDI

İHA'daki habere göre iki okulun yanında bulunan bir inşaatta yapılan çalışma sırasında gaz sızıntısı yaşandı. Yoğun gaz kokusundan etkilenen öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İKİ OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amaçlı iki okuldaki öğrenciler de tahliye edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayı öğrenen aileler okula gelerek çocuklarını almaya başladı.