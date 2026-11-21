Genç kız meyve suyu sanıp fare zehri içti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içen 16 yaşındaki D.N.Ç. isimli genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi
Giriş: 21 Kasım 2026 - 12:51 Güncelleme:
Şanlıurfa'da olay, Siverek ilçesi Dilekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, D.N.Ç. (16), mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti.
AİLESİNE DURUMU BİLDİRDİ
DHA'daki habere göre bir süre sonra rahatsızlanan genç kızın ailesi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. D.N.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın tedavisi sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ