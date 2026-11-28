İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 3 CHP'li ve 1 Yeni Partili meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Silivri'de düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Silivri Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş'e rozetlerini taktı.

CHP'den ayrılan Sultangazi Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Cansel Armutlu ile Yeni Parti'den ayrılan Maltepe Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Ali Can Yiğit de ilçelerinde düzenlenen danışma meclisi programlarında AK Parti'ye katıldı.

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Katılımların ardından paylaşılan son dağılıma göre, İBB Meclisinde AK Parti'nin üye sayısı 135'e yükseldi. Yeni Parti'nin 114, CHP'nin 26, DEM Parti'nin 16, 9 bağımsız, MHP'den 7 ve BBP'den 2 meclis üyesi var.

AK Parti Silivri İlçe Danışma Meclisi'nde konuşan Özdemir, 2019'dan bu yana İBB'nin Silivri'de ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yeterli çalışma yürütmediğini savundu.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Silivri'ye yapılan hizmetleri hatırlatan Özdemir, 2019'dan bu yana Büyükşehir Belediyesi adına hizmet kuraklığı yaşandığını belirtti.

Kentsel dönüşüm açısından kendilerinin başlattığı projeler haricinde Silivri'de yeni bir çalışma, adım, mücadele göremediklerini dile getiren Özdemir, İstanbul'da bu açıdan büyük bir durgunluğun yaşandığını ve bunu derinden hissettiklerini ifade etti.

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Bakanlıklar ve AK Parti'li belediyelerle İstanbul'a yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Özdemir, partiye katılan meclis üyelerine ilişkin, "Hizmet konusunda geceyle gündüz gibi farklılıklarımız var. İnşallah aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte bu hizmet yolculuğunu daha da büyüterek devam edeceğiz." diye konuştu.

Meclis toplantısına, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat üyeleri katıldı.