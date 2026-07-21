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        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı! Bu tarihler dikkat!

        İstanbul Valiliği, 22-26 Temmuz tarihleri arası için sağanak yağmur ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. Uyarıda hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece düşeceği bildirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı

        İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri ışığında 22-26 Temmuz arasında aralıklarla sağanak ve poyraz uyarısı yaptı. Değerlendirmelere göre hava sıcaklığında da düşüş görülecek. Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

        İstanbul Valiliği'nin uyarısı şöyle:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre; İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

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        Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.

        "HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK"

        Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir.

        Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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