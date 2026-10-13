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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcu cinayetinden 'Bayğaralar' çıktı

        Kuyumcu cinayetinden 'Bayğaralar' çıktı

        Adana'da, iş yerinin önünde oturan kuyumcu 66 yaşındaki Zahir Cız'ı tabancayla öldürüp, yanındaki 39 yaşındaki Hüseyin Altunbulduk'u yaralayan 22 yaşındaki Osman Altun ile kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. 'Bayğaralar' suç örgütünün, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altun'u, yurt dışına kaçırma vaadiyle cinayeti azmettirdiği öne sürüldü. Altun'un, jet skiyle Ege Denizi açıklarındaki tekneye bindirileceği, buradan da Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Kuyumcu cinayetinden 'Bayğaralar' çıktı

        Adana'da olay, 4 Ekim’de saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız (66), tanıdığı Hüseyin Altunbulduk (39) ile iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

        DHA'daki habere göre başından vurulan Cız hayatını kaybederken, karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altunbulduk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öldürülen kuyumcu Zahir Cız, 66 yaşındaydı.
        Öldürülen kuyumcu Zahir Cız, 66 yaşındaydı.

        Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Zahir Cız’ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Tetiği çeken Osman Altun.
        Tetiği çeken Osman Altun.

        CİNAYETTEN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

        Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘Kasten yaralama’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından tutuklanan ve bir süre önce denetimli serbestlik tedbiriyle tahliye edilen Osman Altun (22) olduğunu tespit etti. Altun’un, saldırıdan önce bölgede keşif yapıp Cız’ı gözetlediği, uygun anda da silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

        Osman Altun, emniyetten çıkarılırken.
        Osman Altun, emniyetten çıkarılırken.
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        ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİNANIN ÖNÜNE ZIRHLI ARAÇ YERLEŞTİRMİŞ

        Öte yandan Cız’ın, saldırının da meydana geldiği apartmanın önüne zırhlı araç yerleştirdiği, bir süredir de binadan hiç ayrılmadığı belirlendi.

        BAYĞARALAR'DAN TEHDİT İDDİASI

        Ayrıca Adana merkezli organize suç örgütlerinden ‘Şirinler’ grubuna yakın olduğu belirtilen Cız’ın, yaklaşık 2 yıl önce ‘Bayğaralar’ suç örgütü elebaşlarından F.Ç. ile telefonda konuştuğu ve tehdit edildiği öğrenildi.

        YURT DIŞINA KAÇIRACAĞIZ VAADİ

        Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet dedektifleri, Altun’un yargılandığı davalardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı, Bayğaralar suç örgütünün de Altun’a Cız’ı öldürmesi karşılığında kendisini yurt dışına kaçırılacağını vadettiğini saptadı.

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        SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRMİŞ

        Kurabileceği bağlantılar mercek altına alınan Altun’un, cinayetin ardından bir ara sokakta, üzerindeki tişörtü değiştirdiği, motosikletle Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki evine kaçtığı, ardından da saklanmak için taksiyle Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi’ndeki bir portakal bahçesine gittiği tespit edildi. Burada bir süre saklanan şüphelinin önce Küçük Dikili Mahallesi’nde, daha sonra da Demetevler Mahallesi’ndeki bir eve gittiği saptandı.

        YUNANİSTAN’A KAÇIŞ HAZIRLIĞI YAPMIŞ

        Plaka Takip Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından adım adım iz süren polis, şüphelinin otoyol girişine yakın bir bölgede durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Aydın’ın Söke ilçesine gittiğini belirledi.

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        Şüphelinin peşinden Aydın’a giden cinayet dedektifleri, Altun’un son olarak Kuşadası’ndaki bir otele yerleştiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin jet skiyle Ege Denizi açıklarındaki bir tekneye bindirileceği, buradan da Yunanistan’a kaçmak için hazırlık yapıldığı belirlendi.

        KATİL İLE 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen Adana polisi, şüphelinin kaldığı otele baskın yaptı. Polisin geldiğini görünce koşarak kaçmak isteyen Altun, yapılan takiple yakalandı. Ayrıca şüpheliye cinayette, kaçmasında ve saklanmasında yardımcı olduğu belirlenen Recep Çağan (42), Mustafa Eser (28), Ali Can Yıldırım (26), Yahya Aktan (23), Abdurrahim Öner (32), Serhat Yıldız (25), Ayhan Akdağ (46), Memduh Akyol (22) ile Gürhan Özkan (28) de gözaltına alınarak Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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        10 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA

        Emniyette sorguya alınan Osman Altun, “Saldırıyı, ismini hatırlayamadığım bir kişi yapmamı istedi. Karşılığında beni yurt dışına kaçıracaklardı” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altun ile diğer şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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