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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

        Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

        Burdur'da, özel bir yurtta kalan 25 yaşındaki Mustafa Sarı, odasında hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morga kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

        Burdur'da olay, sabah saatlerinde özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtta kalan Mustafa Sarı (25), odasında hareketsiz halde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Olay yeri inceleme ekipleri de odada incelemelerde bulundu. Gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.

        Mustafa Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

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        Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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