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        Haberler Gündem 3. Sayfa Peş peşe acı haber... Uçurumda 3 hayat son buldu

        Peş peşe acı haber... Uçurumda 3 hayat son buldu

        Antalya'da, dün gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavisi devam eden 60 yaşındaki Bedriye Can Oktay da kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Peş peşe acı haber... Uçurumda 3 hayat son buldu

        Antalya'da dün akşam saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezine seyir halindeki Cemal Oktay'ın kullandığı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde viraja girdiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

        DHA'daki habere göre savrulan araç yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanırken, ihbarla olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kazanın yaşandığı konuma gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan sürücü Cemal Oktay (67) ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiğini belirlenirken, araçta bulunan Bedriye Can Oktay, Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y. kazayı yaralı olarak atlattı.

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        YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        AFAD ve itfaiye ekipleri araçta bulunan yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkartırken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        BİR CAN KAYBI HABERİ DAHA GELDİ

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bedriye Can Oktay'da (60), bugün sabah saatlerinde teravi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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