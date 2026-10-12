Antalya'da dün akşam saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezine seyir halindeki Cemal Oktay'ın kullandığı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde viraja girdiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

DHA'daki habere göre savrulan araç yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanırken, ihbarla olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazanın yaşandığı konuma gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan sürücü Cemal Oktay (67) ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiğini belirlenirken, araçta bulunan Bedriye Can Oktay, Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y. kazayı yaralı olarak atlattı.

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YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

AFAD ve itfaiye ekipleri araçta bulunan yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkartırken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

BİR CAN KAYBI HABERİ DAHA GELDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bedriye Can Oktay'da (60), bugün sabah saatlerinde teravi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.