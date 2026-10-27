İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan yeni tespitler doğrultusunda 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüpheliler, Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Mehmet Aygün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş tutuklandı.

11 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Şüpheliler Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün, Temel Aygün, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Serkan Korkutata ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.