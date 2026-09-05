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        Haberler Gündem Çevre Soma'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Soma'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Manisa'nın Soma ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen orman yangını çıktı. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Soma'da orman yangını!

        Soma'da çıkan orman yangınına 6 uçak, 6 helikopter ve 16 arazözün de aralarında bulunduğu çok sayıda araçla müdahale ediliyor.

        Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde saat 12.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmeye başlandı.

        Yangının kontrol altına alınması için bölgede 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı görev yapıyor.

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        Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, Manisa Valiliği "yangın alanında gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ve bölgedeki gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinesinde takip edildiği" bilgisini paylaştı.

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        #Soma
        #orman yangını
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