Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün başkan vekilinin belirlenmesi için seçim yapılacak. Saat: 10.00'da başlaması beklenen seçimde başkan vekili, belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilecek. İlk 2 tur oylamada üye tam sayısının üçte iki ve 3. oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. 3. oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için 4. oylama yapılacak.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış yerine, 5 Ağustos 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti.

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KOLTUK SAYILARINDA DENGE VAR

CHP'li üç belediye meclis üyesinin gözaltına alınması ve 4 üyenin de CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılması dengeleri değiştirmişti. Gözaltına alınan isimlerden Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir'in adli kontrolle serbest bırakılmasıyla, seçime CHP ile AK Parti ve MHP'nin dengede girmesi bekleniyor.