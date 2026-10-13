YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, özetle gündeme ilişkin şunları söyledi:

"Değerli misafirlerimiz hepinizi, YENİ Partimizin grup toplantısından saygıyla selamlıyorum. İktidar partisi sokağa çıkamazken biz yine geçen hafta işçilerle, çiftçilerle birlikte olduk. Mersin'de yapılan siyasi operasyonlardan sonra Mersin'de, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Değerli evladını kaybeden Atilla Taş'a taziye ziyaretinde bulunduk. Ankara'da Gar Meydanı'nda, yaşanan felaketin 11. yılı anma töreninde ailelerin adalet arayışına destek verdik. Bursa ve Mudanya'da vatandaşlarımızı dinledik.

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Mersin'de de konuştuk, Girne Taşucu seferini yapan gemimiz battı. Bir kişinin na'şına hâlâ ulaşamadık. Silivri'de yaşanan gemi kazasında da 9 denizciye henüz ulaşamadık. Biz talepleri aldık, kayıplara ulaşana kadar aramanın devam etmesi için sonuna kadar arkanızdayız. Acılarınızı paylaşıyoruz.

Rusya- Ukrayna savaşı Karadeniz'de gemilerin seyrini tehlikeli hale getiriyor. En az 9 Türk bayraklı ticaret gemisi saldırıya uğradı. Gemilerimiz vuruluyor iktidardan ses yok. Gemilerimizi güvende tutamıyorlar. Bu konuda millete de bir tek açıklama yapmıyorlar.

Türk askerini Yemen çöllerine göndermenin hesabındalar. Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, programı değildir. Bu Trump'ın planıdır ve ABD ile İsrail'in planlarına hizmet etmektir. Yurt dışına asker göndermede Meclis yetkisi ihlal edilemez. Savaştaki bir ülkeyle anlaşma yapmak, ülkeyi savaşa sokmak demektir.

Dış politika, şahsi ilişkilere göre, al ver ilişkisine göre olmaz. Herkes şunu bilsin ki, kendisine ait planı olmayan başkasının planının parçasıdır. İsrail'in koruyucusu olmaya, Mehmetçiği kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Trump'ın 3 Kasım'da seçimi var. Trump, arkasını kalabalıklaştırmaya çalışıyor.

Nereye gitsek dert dinliyoruz. Enflasyonda ve gıda enflasyonunda dünyada ilk 5 sıradayız. Ruanda'dan, Kenya'dan daha kötü durumdayız. AB gıda ortalamasının 90 katını yaşıyoruz ve en büyük sıkıntıyı da en düşük gelir düzeyine sahip emekliler ve emekçiler çekiyor. Emeklilerin en büyük vefasızlıkla karşılaştıklarını görüyoruz. Her yaptığımız mitingde emeklilerin hakkını savunuyoruz, bundan sonra da savunmaya, bütün emeklilerin yüzünü güldürmeye söz veriyoruz.

Çiftçiler de isyan noktasında. Tarlada ürünler kalıyor; toplama maliyeti arttı, mazot maliyeti arttı. Bütün Karadeniz'de fındık, Akdeniz'de fıstık üreticisi ağlıyor. Bursa'da dünya güzeli üzümü 60 TL'ye satmışlar bu sene aynı üzümü 25 TL'ye satabiliyor. 4 kilo üzüm satıp, 1 litre mazot olamaz duruma gelmişler.