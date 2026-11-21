Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 5.5 yıl önce yaşadığı kazadan sonra uzun süre temel ihtiyaçlarını dahi başkalarının desteğiyle karşılayabilen öğretmen Yılmaz Tekin (57), zorlu tedavi sürecinin ardından engel oranını yüzde 96'ya geriletti.

OKULU 1 KİLOMETRE UZAKTA

AA'da yer alan habere göre bir arkadaşının yaptırdığı engelli asansörü yardımıyla ikinci kattaki evinden elektrikli engelli aracıyla inen Tekin, görev yaptığı yaklaşık bir kilometre mesafedeki Şehit Gürcan Akan İlkokuluna tek başına gidiyor.

KAZADAN 3 YIL SONRA OTURABİLDİ

Tekin, kazanın ardından yatağa bağlı kaldığını, tedavi sürecinin ardından 3 yılın sonunda oturabildiğini ve mesleğine kavuştuğunu söyledi.

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"SINIFLARA GİREBİLİYORUM"

Öğretmenliği ve çocukları çok sevdiğini, mesleğine döndüğü için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tekin, "İnsan çalıştığı zaman kendini değerli hissediyor. Görevimi yapmama bir engel yok. Yani rehber öğretmen olduğum için odamda duruyorum, sınıflara da girebiliyorum. Asansörle binayı da gezebiliyorum" dedi.

"BİZİM DURUM RAMPADAKİ ARABA GİBİ"

Çevresinin, arkadaşlarının, öğrencilerinin ve meslektaşlarının maddi manevi desteğinin iyileşmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Bizim tedavi iğneyle kuyu kazmak gibi. Tedavi süresince iğneyle kuyu kazsaydım kazardım. Her gün aynı hareketi defalarca yapıyorsun. Azim, kararlılık ve destek çok önemli. İnşallah mücadeleye devam edeceğiz. Hani bizim durum, rampadaki bir araba gibiyiz. Durursak geri gidiyoruz. Yerimizde sayamıyoruz, düzde değiliz. İlk raporumda yüzde 99 engelliydim.

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"ENGELİM ŞU AN YÜZDE 96'YA DÜŞTÜ"

Ancak gözlerim hareket ediyordu ve konuşamıyordum bile. Tedavi ve mücadeleyle engelim şu anda yüzde 96 olarak görülüyor. Artık kollarımı kullanabiliyorum. Üç yıl çayı pipetle soğuk içtim ama şimdi Allah'a şükür bardağı tutabiliyorum ve içiyorum. En büyük nimetlerden birisi, yemeğimi kendim yiyebiliyorum. İki buçuk yıl yemeğimi refakatçim yedirdi."

"HERKES BİR ENGELLİ ADAYIDIR"

Rahatsızlığından sonra birçok öğrencisinin kendisini ziyaret ettiğini ve mesaj gönderdiğini anlatan Tekin, kazadan önce hiçbir engeli bulunmadığını, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirtti.

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Tekin, "Engelli arkadaşlar kesinlikle mücadele etmeli ve hayatın içine katılmalılar. Yapabileceklerinin en iyisini yapmak için uğraşmalılar. Eğer 'ben iyi değilim' diye kendilerini bırakırlarsa zaten geri giderler." diye konuştu.

Okul müdürü Yelda Leblebici ise engelinden önce de tanıdığı Tekin'in meslek aşkıyla görevine döndüğünü ve çalışmalarını disiplinle sürdürdüğünü belirterek, "Öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize rehberlik hizmetlerini sunuyor. Kendisine desteği için, görev aşkı için, bize kattıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.