Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güvenlik 436 internet sitesine erişim engellendi

        436 internet sitesine erişim engellendi

        Ankara'da 5-11 Ekim tarihlerinde yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 436 internet sitesine erişim engeli getirildi. Ayrıca, faili meçhul 9 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 16:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        436 internet sitesine erişim engeli

        Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yapıldığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engellendi.

        Alınan bilgiye göre, 5-11 Ekim tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 778 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

        Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlandığı tespit edilen 357, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 3 ve müstehcen içerikli paylaşım yapılan 76 internet sitesi Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek bunlara erişim engeli getirildi.

        REKLAM

        Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar'daki 9 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #erişim engeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Kabine toplandı... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplandı... İşte masadaki başlıklar
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Sabahattin Ali’nin ölümünün aydınlatılmasına başvuru
        Sabahattin Ali’nin ölümünün aydınlatılmasına başvuru
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"
        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Netanyahu başbakanlık yarışında geride
        Netanyahu başbakanlık yarışında geride
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        Yeşilçam'dan acı haber
        Yeşilçam'dan acı haber
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?