Adıyaman'da, bir binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını selamlayan Mahmut Avcı'ya (43) otomobil çarptı. Kaza anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde, Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Son günlerde, bir binanın dış cephesine asılı bayrağı selamlamaya gelen Mahmut Avcı, dün akşam da yeniden geldi.

BAYRAĞI SELAMLARKEN ARABA ÇARPTI

Avcı, bayrağı selamlarken, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Avcı'yı hastaneye kaldırdı.

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Tedaviye alınan Mahmut Avcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Mahmut Avcı'nın geri geri yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı görüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.