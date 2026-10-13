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        Haberler Gündem Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp" haberlerine ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp" haberlerine ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'de kaybolduğu belirtilen 14 çocuğun devlet korumasındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğunu açıkladı. Bakanlık, 11 Ekim'de market izninin ardından kuruluşa dönmeyen çocuklardan birinin geri döndüğünü, diğer 13 çocuğu bulmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Bakanlıktan '14 çocuk kayboldu' açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'de devlet korumasındaki çocukların kaybolduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Bahsi geçen çocuklar, devlet koruması altındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklardır" açıklaması yaptı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp: İnceleme başlatıldı' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

        Haberlerde bahsi geçen çocuklar, devlet koruması altındaki çocuklar değil; düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklardır. Bu nedenle haberlerde kullanılan 'devlet korumasındaki çocuklar' ifadesi, söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmamaktadır.

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        Bakanlığımıza bağlı Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim 2026 tarihinde kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmemiştir. Durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır.

        Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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