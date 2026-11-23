Antalya'da lise 10'uncu sınıf öğrencisi kız, kavga ettiği arkadaşını yaraladıktan sonra pencereden atladı
Antalya'da bir lisede iki kız öğrenci arasında çıkan kavgada, E.V.K. okul arkadaşı N.D.'yi maket bıçağıyla el, kol ve boyun bölgesinden yaraladıktan sonra 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden atladı. Yaralanan iki öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Giriş: 23 Kasım 2026 - 16:57 Güncelleme:
Antalya'da lise 10'uncu sınıf öğrencisi E.V.K., kavga ettiği okul arkadaşı N.D.’yi maket bıçağıyla el, kol ve boynundan yaralayıp 3’üncü katın penceresinden atladı. Yaralanan öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.
DHA'da yer alan habere göre; bir lisedeki 10'uncu sınıf öğrencileri N.D. ile E.V.K. arasında, okul merdivenlerinde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
E.V.K., yanındaki maket bıçağıyla N.D.'yi el, kol ve boynundan yaralayıp, üçüncü kattaki sınıfın penceresinden atladı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.D. ve E.V.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
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Haberi alıp okula gelen veliler, çocuklarını aldı.
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