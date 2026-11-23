Airport - 22 Kasım 2026 (KAAN, GÖKBEY Ve ATAK'a Haberleşme Nasıl Sağlanıyor?)

Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Güntay Şimşek'in sunumuyla ekrana gelen Airport'ta bu hafta havacılık dünyasındaki anlamlı etkinlikleri, gözde uçuş rotalarını ve ilham veren seyahat hikayelerini mercek altına alıyoruz. Programımızın ilk bölümünde, Boeing ve Ai... Daha Fazla Göster Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Güntay Şimşek'in sunumuyla ekrana gelen Airport'ta bu hafta havacılık dünyasındaki anlamlı etkinlikleri, gözde uçuş rotalarını ve ilham veren seyahat hikayelerini mercek altına alıyoruz. Programımızın ilk bölümünde, Boeing ve Airbus'a rakip olan uçak imalatçılarını ekranlarınıza taşıyoruz. Dünya genelinde hizmet veren her on ticari uçaktan sekizini üreten iki dev şirketle kimlerin rekabet ettiğini yakından inceliyoruz. Uçuş rotası bölümümüzde ise Chao Phraya Nehri'nden tarihi Ayutthaya'ya, görkemli Büyük Saray'dan Altın Buda Tapınağı'na Bangkok'un keşfedilmeye değer noktalarını keşfediyoruz. "Airport Konuk" bölümünde ise CTech Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Doktor Cüneyt Fırat'ı ağırlıyoruz. Airport, Habertürk'te. Daha Az Göster