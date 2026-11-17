Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 5 dönem belediye başkanlığı yapan Zafer Savcı, 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve son olarak Aydın Şehir Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren Savcı’nın vefatı, ilçede ve Aydın siyasetinde üzüntüye neden oldu.

Siyasi hayatında Anavatan Partisi’nden 3 dönem, AK Parti’den ise 2 dönem belediye başkanı seçilen Savcı, beş dönem görev yaptı. Yaklaşık bir yıl önce oğlunun evinde düşerek beyin kanaması geçiren Savcı, olayın ardından Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Uzun süre hastanede tedavisi devam eden Savcı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle konuşma ve hareket kabiliyetini kaybetti. Daha sonra İncirliova ilçesine bağlı Yazıdere Mahallesi’ndeki özel bir rehabilitasyon merkezine yerleştirilen Savcı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Burada bir süredir tedavi gören Savcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BAŞKAN ERCAN’DAN TAZİYE MESAJI

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da Savcı’nın vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Savcı’nın ilçeye 5 dönem boyunca hizmet ettiğini hatırlatan Ercan, görev süresince Yenipazar’a kazandırdığı hizmet ve yatırımlarla hafızalarda yer edindiğini belirterek merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yenipazar halkına başsağlığı diledi.

İki çocuk babası Zafer Savcı’nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Yenipazar Çarşı Camisi’nden kaldırılarak Yenipazar Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.