İstanbul Beyoğlu'nda bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak
Giriş: 25 Kasım 2026 - 09:37 Güncelleme:
Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü programı kapsamında bazı yolların geçici süreyle trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü programı kapsamında bazı yolların geçici süreyle trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.
Kapanacak yollar ve oluşturulan güzergahlar şöyle:
Kapanacak Yollar (14.00 - Program Bitimine Kadar)
Alternatif Güzergahlar
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