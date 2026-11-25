"Öğretmenler Günü Kutlama Programı"nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "En büyük sermayemiz beşeri sermayemiz. Beşeri sermayemizin de temelinde eğitim yatıyor. Beşeri sermayenin de merkezinde iyi yetişmiş insan gücü var, iyi eğitimli insan gücü var. Dolayısıyla da bizim eğitim sistemimizin, öğret... Daha Fazla Göster

"Öğretmenler Günü Kutlama Programı"nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "En büyük sermayemiz beşeri sermayemiz. Beşeri sermayemizin de temelinde eğitim yatıyor. Beşeri sermayenin de merkezinde iyi yetişmiş insan gücü var, iyi eğitimli insan gücü var. Dolayısıyla da bizim eğitim sistemimizin, öğretmenlerimizin katkısıyla yetişen gençlerimiz, yetişen büyüklerimiz ülkemizin gelişmesine çok çok büyük katkılar sundular. Bizler millet olarak, devlet olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz, sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.(DHA) Daha Az Göster