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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da balkon temizliği sırasında dengesini kaybeden Sabiha E. hayatını kaybetti

        İstanbul'da balkon temizliği sırasında dengesini kaybeden Sabiha E. hayatını kaybetti

        İstanbul Zeytinburnu'nda evinin balkonunu temizlediği sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Balkon temizliği ölümle sonuçlandı

        Zeytinburnu’nda temizlik yaptığı sırada 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre olay; saat 12.00 sıralarında İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Sabiha E., 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sabiha E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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        #zeytinburnu
        #istanbul
        #HABER
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