İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 şüphelinin yakalandığını, 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul merkezli Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun ve Van'da 2 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

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Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; uluslararası düzeyde farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettikleri, kimyasal maddelerin temini ile uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerini yönettikleri tespit edildi.

Ayrıca şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle, örgütün uluslararası tedarik faaliyetleri ile ülke içi dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarılarak toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle (eroin, esrar ve kokain) bağlantılı oldukları belirlendi.

Çalışmalar sonucunda suçtan elde edildiği ve aklama faaliyetlerine konu olduğu tespit edilen; 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ile kripto varlıklara, 556 taşınmaza, 155 motorlu taşıta ve 71 şirketteki ortaklık paylarına olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

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Kahraman Polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

"KURDUĞUNUZ SALTANATI BAŞINIZA YIKACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın. Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz.

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Büyük bir hassasiyetle sürdürülen titiz takibin ardından, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli başarılı bir operasyona imza atıldı.

10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır.

Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız. Operasyonda emeği geçen kahraman Emniyet Teşkilatımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı yürekten tebrik ediyorum.

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Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da."