Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

        İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

        FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 4 ilde MİT destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 4 ilde MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve haklarında tedbir uygulanan 21 şüpheli gözaltına alındı.

        REKLAM

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, zanlıların adreslerinde arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #FETÖ
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...