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        Haberler Gündem Vefat Kavak'ın eski belediye başkanı Ahmet Altan hayatını kaybetti

        Kavak'ın eski belediye başkanı Ahmet Altan hayatını kaybetti

        Samsun'un Kavak ilçesinde belediye başkanlığı yapmış olan Ahmet Altan hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

        Samsun’un Kavak ilçesinde 1974-1980 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Altan hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre; Samsun'un Kavak ilçesinin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve ilçede siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Altan’ın vefatı, sevenlerini ve ilçe halkını üzdü.

        Ahmet Altan’ın cenazesinin 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

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        #Samsun
        #Kavak
        #HABER
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