Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 10 mağdur kadının da ifadesine başvuruldu
Giriş: 18 Ekim 2026 - 12:14 Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince dün fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alınmış, 10 mağdur kadının da ifadesine başvurulmuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ