MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak Terörsüz Türkiye hedefimizi sulandırma çabası beyhudedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Terörsüz Türkiye'nin öngörülemez küresel şartlar ve bölgesel krizler karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yüzyıldaki savunma hattı olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye'nin bir pazarlık meselesi olmadığı gibi siyaset üstü bir konu olduğunu ifade eden Büyükataman, "Bu sebepten tüm siyasiler bu konuda sorumlu davranmak durumundadır. Bizim Terörsüz Türkiye ile amacımız, kardeşliğimizi güçlendirmek ve iç cephemizi sağlamlaştırmaktır. Türk ve Kürt arasına yıllardır sokulmak istenen fitne tohumu emperyalizmin mahsulüdür.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak Terörsüz Türkiye hedefimizi sulandırma çabası beyhudedir. Sayın Özel'in ikircikli tavırları siyasetin sorumluluğuna yakışmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün emperyalizmin maşası olduğunu kaydeden Büyükataman, "Terörsüz Türkiye ise emperyalizmin kanlı planlarını tedavülden kaldıracak bir devlet politikasıdır.

Özgür Özel, hangi küresel aktörlerin sözcülüğüne soyunmaktadır. Muhalefetin görevi emperyalizmin ektiği fitne tohumlarına can suyu vermek midir?" ifadelerine yer verdi.