Kalp krizi geçiren 32 yaşındaki öğretmen Faruk Gül hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan 32 yaşındaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Faruk Gül, geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti
Giriş: 17 Kasım 2026 - 10:25 Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 32 yaşındaki öğretmen Faruk Gül, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi bugün Sücüllü köyünde defnedilecek.
İHA'da yer alan habere göre; Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Faruk Gül, 15 Kasım'da geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, 32 yaşındaki Gül'ün vefat haberini duyurdu.
Faruk Gül'ün cenazesi, ikindi namazını müteakip Sücüllü köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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