"Her yıl 150 bin ağacı kurtarıyoruz"

EDM Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Özcan dijital dönüşümün kağıt kullanımını ciddi oranda azalttığını, bunun hem karbon ayak izini düşürdüğünü hem de işletmelere maliyet ve verimlilik avantajı sağladığını belirtti