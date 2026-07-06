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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şile'de 3 kişi denizde kayboldu! 2'sine cansız ulaşıldı!

        Şile'de 3 kişi denizde kayboldu! 2'sine cansız ulaşıldı!

        İstanbul'un Şile ilçesinde denizde kaybolan 3 kişiden, 42 yaşındaki İsa Bodur ile 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp ihbarı yapılan 25 yaşındaki Umut Güneş için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Şile'den kara haber! 3 kayıptan 2'sine ulaşıldı

        İstanbul Şile'de dün farklı bölgelerde denize giren İsa Bodur (42), Ahmet Can Yavuz (24) ve Umut Gümüş (25) kayboldu. Bu kişileri aramak için jandarma, itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerince çalışma başlatıldı.

        İKİ CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

        AA'daki habere göre Bodur'un cansız bedeni Sofular Mağarası açıklarında kayalıklara sıkışmış halde bulundu. Akçakese Plajı'nda denize giren Yavuz'un cansız bedenine de ulaşıldı.

        KAYBOLAN BİR KİŞİ ARANIYOR

        Sudan çıkarılan cenazeler incelemelerin ardından morga götürüldü. Akçakese Plajı'nda suya giren Umut Gümüş'ün bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        KAYMAKAMLIK UYARIDA BULUNMUŞTU

        Öte yandan, dün Şile Kaymakamlığı tarafından, hava muhalefeti nedeniyle Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışında ilçede denize girişler yasaklanmıştı.

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