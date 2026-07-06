Şile'de 3 kişi denizde kayboldu! 2'sine cansız ulaşıldı!
İstanbul'un Şile ilçesinde denizde kaybolan 3 kişiden, 42 yaşındaki İsa Bodur ile 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp ihbarı yapılan 25 yaşındaki Umut Güneş için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:30 Güncelleme:
İstanbul Şile'de dün farklı bölgelerde denize giren İsa Bodur (42), Ahmet Can Yavuz (24) ve Umut Gümüş (25) kayboldu. Bu kişileri aramak için jandarma, itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerince çalışma başlatıldı.
İKİ CANSIZ BEDENE ULAŞILDI
AA'daki habere göre Bodur'un cansız bedeni Sofular Mağarası açıklarında kayalıklara sıkışmış halde bulundu. Akçakese Plajı'nda denize giren Yavuz'un cansız bedenine de ulaşıldı.
KAYBOLAN BİR KİŞİ ARANIYOR
Sudan çıkarılan cenazeler incelemelerin ardından morga götürüldü. Akçakese Plajı'nda suya giren Umut Gümüş'ün bulunması için çalışmalar devam ediyor.
KAYMAKAMLIK UYARIDA BULUNMUŞTU
Öte yandan, dün Şile Kaymakamlığı tarafından, hava muhalefeti nedeniyle Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışında ilçede denize girişler yasaklanmıştı.
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